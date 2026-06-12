La Juventus, è lavoro in vista della prossima stagione e l’obiettivo della dirigenza bianconera sembra essere chiaro: consegnare a mister Spalletti giocatori pronti ed affidabili per innalzare il livello della rosa.

In queste settimane, il club bianconero è molto attivo sulle operazioni in entrata, ma inevitabilmente dovrà poi concentrarsi anche su alcune uscite. Con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sarà necessario per la Vecchia Signora cedere almeno uno dei big e, su questo fronte Gleison Bremer potrebbe essere uno dei principali indiziati. Come vi abbiamo già raccontato, il difensore piace sia in Premier League che al Bayer Monaco e, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile la Juventus si vedrà costretta a cedere il classe 1997.

Idea Lucumì del Bologna

La società, non vorrà farsi trovare pronta nel caso Bremer saluti Torino e, per tale motivo starebbe già seguendo diversi profili per sostituire il brasiliano. Stando a quanto riporta Sky Sport, nel mirino dei bianconeri sarebbe finito Jhon Lucumì, attualmente in forza al Bologna.

Il difensore colombiano sarebbe una precisa richiesta fatta alla società da Luciano Spalletti. Il centrale ha un solo anno di contratto che lo lega ancora alla squadra felsinea, ma su di lui c’è una clausola da 28 milioni di euro. Al momento si tratta di un semplice interessamento da parte del club bianconero, le prossime settimane potrebbero però riservarci delle novità importanti. Seguiranno aggiornamenti.