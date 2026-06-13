Il centrocampista classe 2006 è stato proposto al Cagliari. L’obiettivo della Juventus è quello di farlo crescere nel nostro campionato.
Vasilije Adzic, potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista montenegrino, chiede più minutaggio e visto che sotto la guida tecnica di mister Spalletti non ha trovato lo spazio desiderato, avrebbe aperto per lanciarsi in una nuova avventura.
La società bianconera, dal canto suo considera il montenegrino un talento pronto ad esplodere e, proprio per tale motivo starebbe valutando una sua cessione in prestito in un club di serie A.
La proposta al CagliariStando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe proposto Adzic al Cagliari. La squadra sarda, allenata da Fabio Pisacane, starebbe riflettendo su una possibile operazione e per il momento tiene le porte per un’eventuale trattativa. Nelle prossime settimane potremo sicuramente conoscere sviluppi importanti.
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