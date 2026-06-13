Vasilije Adzic, potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista montenegrino, chiede più minutaggio e visto che sotto la guida tecnica di mister Spalletti non ha trovato lo spazio desiderato, avrebbe aperto per lanciarsi in una nuova avventura.

La società bianconera, dal canto suo considera il montenegrino un talento pronto ad esplodere e, proprio per tale motivo starebbe valutando una sua cessione in prestito in un club di serie A.

La proposta al Cagliari

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del, la Juventus avrebbe propostoal. La squadra sarda, allenata da Fabio, starebbe riflettendo su una possibile operazione e per il momento tiene le porte per un’eventuale trattativa. Nelle prossime settimane potremo sicuramente conoscere sviluppi importanti.