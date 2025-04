Di Napoli: “Yildiz? Può capitare, ma ora serve un segnale dal club”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'espulsione di Kenan Yildiz.

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole TMW Radio: “Rosso ad Yildiz? E’ vero, capita con l’adrenalina una cosa del genere ma ci dimentichiamo che siamo degli esempi e dovremmo in qualche modo non perdere le staffe. E’ giusto dare un segnale punitivo anche all’interno del club. Sulla Juve? Credo che la Juve sia avvantaggiata perché ha un vantaggio non poco, ma è anche quella che rischia di più, perché non da l’impressione di solidità. Ma solo la Juve può perdere la Champions. Il Bologna c’è, la Roma invece ha creato entusiasmo attorno a sè e per il rush finale mentalmente è quella che ne ha più di tutti”.

Sull’Inter

"L'Inter mi preoccupa, un calo fisico così evidente pensavo fosse imputabile a una partita, invece ora è confermato. Spero si sia fatto un lavoro per arrivare a queste sfide con più benzina. Le parole di Inzaghi su questa difficoltà è evidente ormai".