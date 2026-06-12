La società toscana ha messo gli occhi su Fabio Miretti: la Juventus parte da una richiesta di 15 milioni di euro.
La Fiorentina continua a seguire con molta attenzione la pista che porta a Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 della Juventus, avrebbe catturato l’attenzione della società toscana, che è al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione.
Con l’arrivo in panchina di Fabio Grosso, l’obiettivo di Fabio Paratici, attuale Ds dei Viola, è quello di consegnare al nuovo mister un giocatore in grado di innalzare il livello qualitativo del centrocampo. Proprio per tale motivo, gli occhi sarebbero finiti su Fabio Miretti, che dopo una stagione difficile, prima per colpa di un grave infortunio, poi per lo scarso minutaggio ricevuto, potrebbe essere ceduto dalla Vecchia Signora per immettere liquidità nelle casse societarie.
La richiesta della JuventusConsiderando il ruolo non centrale nel progetto tecnico di mister Spalletti, la dirigenza bianconera qualora arrivasse un’offerta per il classe 2003 sarebbe disposta ad ascoltarla. Il club bianconero, parte da una richiesta iniziale di 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua con il valore del giocatore.
Al momento la Fiorentina ha mostrato soltanto un’interesse parziale, se poi a Torino dovesse arrivare un’offerta ufficiale, le due società si siederanno al tavolo delle trattative e potrebbe trovarsi anche la soluzione di una cessione in prestito. Le prossime settimane potranno riservarci delle novità importanti.
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