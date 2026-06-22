La Juventus, è al lavoro per consegnare a mister Spalletti il prossimo portiere titolare della Juventus. Dal “Dibu” Martinez passando per Gugliemo Vicario, ci sono tanti nomi in ballo, la dirigenza bianconera dovrà quindi presto sciogliere gli ultimi dubbi e tentare l’assalto decisivo.

Proprio sul fronte Emiliano Martinez, che l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube riporta ultimi aggiornamenti. Di seguito le sue parole:

"Anche a Giovanni Carnevali piace molto il Dibu Martinez. Quindi, a livello di profilo tecnico, di leadership, di scelta del portiere top voluto da Luciano Spalletti, Dibu Martinez piaceva prima e piace ancora adesso. Su questo non c'è alcun dubbio.

La Juventus, a livello di condizioni dell'operazione, è stata molto chiara. La società non vuole pagare un cartellino in maniera importante a livello economico per il portiere argentino. Se c'è da pagare 10, 15, 18 mln per un portiere già abbondantemente avanti con gli anni, per quanto forte, la Juve oggi preferisce fare valutazioni diverse. La questione Dibu Martinez è appesa ai costi. È chiaro che se poi i costi non dovessero andare in quella direzione o il giocatore non dovesse essere bravo abbastanza per poter trovare una soluzione, in quel caso i bianconeri valuteranno opportunità diverse sul mercato dei portieri".