Repice: "Juve-Atalanta? Sfida molto difficile. Sullo Scudetto..."

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Atalanta.

Francesco Repice, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Se l’Atalanta gioca da Atalanta è una squadra molto difficile da superare e da battere. In realtà credo che la squadra di Gasperini abbia avuto un risveglio molto amaro dopo l’eliminazione in Champions, così come la Juventus del resto; solo che l’Atalanta probabilmente non si aspettava di dover subire così tanto in casa contro il Brugge. Io credo sia stata una partita episodica nel senso che quei gol presi a freddo l’hanno abbastanza tramortita e quel rigore sbagliato da Lookman sia stato definitivo. Se l’avesse messo in porta, credo che i nerazzurri sarebbero riusciti – o di riffa o di raffa – a raddrizzarla e a condurre la qualificazione in porto. Per la Juventus è stato diverso, sinceramente è una squadra molto difficile da affrontare che sta pagando un pochettino questa sua permanenza; all’Atalanta manca veramente l’ultimo, non step, un mezzo step, l’abitudine a rimanere lì a quelle altitudini. Sono sicuro che tra poco conquisterà anche questa ed è una squadra molto difficile da affrontare, se è in serata rischia di diventare ingiocabile”.

Sullo Scudetto

“Scudetto? Per me no. Non ha l’organico, per lottare per lo scudetto servono continuità ed equilibrio; la Juventus ha sicuramente equilibrio, continuità non la può avere per un fatto cronologico. Perché è arrivato un allenatore nuovo, un allenatore con dei sistemi nuovi, sono arrivati dei nuovi calciatori, perché è tutto nuovo, compresa la società”. Intanto ecco le parole di Peseiro<<<