Juve, le statistiche in vista del match con l’Atalanta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche per l'Atalanta.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (otto in quel caso); Da una parte l’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol su azione (45) in questo campionato, dall’altra la Juventus è la formazione che ha subito meno reti da questa dinamica di gioco (12); La Juventus (51.1%) è seconda solo alla Fiorentina (51.5%) per percentuale di tiri nello specchio della porta in questo campionato, l’Atalanta invece è prima per percentuale realizzativa (14.8%); Juventus (108) e Atalanta (94) sono le prime due squadre per sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, ma l’Atalanta ha quattro gol in più da queste azioni (sette vs tre)”.

Le altre statistiche

"L'Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta negli anni 2000; in generale, solo tre volte nella sua storia nel massimo campionato ha registrato almeno cinque clean sheet di fila: sei tra dicembre 1996 e gennaio 1997, cinque tra ottobre e novembre 1985 e cinque tra gennaio e febbraio 1967; L'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 11 trasferte di Serie A (8V, 3N) e nella competizione non fa meglio da marzo 2021 – gennaio 2022 (18 gare esterne senza sconfitte) – nel periodo di imbattibilità, dal 28 settembre in avanti, nei maggiori cinque campionati europei solo il Liverpool (29) ha conquistato più punti dei bergamaschi (27) lontano dalle mura amiche".