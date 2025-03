Peseiro: “Juventus ancora in lizza per vincere lo Scudetto”

José Peseiro, ha parlato delle possibilità della Juve di conquistare lo Scudetto: per ex CT della Nigeria, i bianconeri sarebbero in corsa

Intervistato per TJ, José Peseiro, ex CT della Nigeria, ha parlato delle chance Scudetto della Juventus. Ecco le sue parole: “Con l’attuale distacco, direi che la Juventus è ancora in lizza per vincere lo scudetto. Mancano ancora tante partite alla fine della stagione”. Inoltre, su un eventuale approdo di Ademola Lookman in bianconero, l’allenatore ha detto:“Ha le qualità, già dimostrate all’Atalanta e nella nazionale nigeriana, per poter giocare nei migliori club d’Italia tra cui la Juventus”.

Paseiro: “Lookman profilo interessante per la Juve”

Inoltre, sull’attaccante dell’Atalanta, Peseiro ha aggiunto: “Non so quali siano le esigenze e gli obiettivi della Juventus. Se fossi l’allenatore dei bianconeri, troverei Lookman un giocatore molto interessante. Per me è stata una sorpresa la discussione pubblica con Gasperini, conosco Lookman come un ragazzo molto tranquillo. Spero che lui e Gasperini possano risolvere la questione, sempre se non l’hanno già fatto”. Successivamente, su Victor Osimhen, altro attaccante della Nazionale nigeriana, ha detto: “Osimhen è un attaccante formidabile e ha le qualità per giocare nei migliori club d’Italia e d’Europa”. Infine, sulla sua recente firma per lo Zamalek ha concluso: “Lo Zamalek è uno dei club più grandi in Egitto e in Africa, ed è il motivo principale per cui ho firmato per il club. Finora stiamo sviluppando la squadra in base alle nostre idee e alle caratteristiche dei nostri giocatori. Sta andando bene e l’obiettivo è di vincere dei trofei”. Leggi anche le ultime indoscrezioni sul calciomercato della Juventus <<<