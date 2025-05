Rassegna stampa – Tudor affida la Juventus a Kolo Muani

La rassegna stampa di sabato 3 maggio: la Juventus di Igor Tudor si avvicina alla prossima sfida di Serie A affidandosi a Randal Kolo Muani

Oggi è sabato 3 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Vigilia di Bologna-Juventus, con le assenze di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic è a Randal Kolo Muani che si affida una fetta importante delle sorti della stagione della squadra bianconera e di Igor Tudor.

Corriere dello Sport

Per il quotidiano, la titolarità di Kolo Muani contro il Bologna non sarebbe così scontata. Il recupero in extremis di Vlahovic potrebbe scompigliare le carte, anche dal 1′ minuto. Invece, non dovrebbe cambiare il modulo, con la conferma della difesa a tre con Andrea Cambiaso braccetto. Intanto, in altri lidi, due bandiere storiche della Juventus come Giorgio Chiellini e Massimiliano Allegri si sarebbero incontrati a Livorno.

Tuttosport

Più che Kolo Muani, per il giornale sportivo di Torino, l’uomo che potrebbe essere la chiave della partita sarebbe Francisco Conceicao. Il portoghese si giocherebbe il posto da titolare con Weston Mckennie ma, oltre al finale di stagione, si giocherebbe l’eventuale riscatto estivo da parte della Juventus. Leggi anche le ultime news di calciomercato sulla Juventus <<<