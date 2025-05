Calciomercato Juve, formazione fortissima nel 2026! Mammamia!

Juventus, da Conte al nuovo attacco: ecco come cambierebbe la formazione

Sono giorni che non si parla d’altro: Antonio Conte alla Juventus potrebbe davvero essere qualcosa di reale, realistico. Ed è per questo motivo e per questa ragione che si ipotizza anche quello che potrebbe succedere da qui in avanti. Sì, perché secondo quelle che sono le indiscrezioni di tutti, a cambiare, non sarebbe a quel punto solo il tecnico. Ma anche la formazione. Secondo quello che abbiamo raccolto, il cambio sarebbe folle: guardate com’è che diventerebbe l’undici bianconera <<<