Bucciantini: “Tra Bologna e Juventus sarà una sfida alla pari”

Marco Bucciantini ha parlato della sfida tra Bologna e Juventus: per il giornalista, si tratterà di un incontro tra due squadre alla parti

Intervistato per JN24, Marco Bucciantini ha parlato della prossima sfida tra il Bologna e la Juventus in Serie A. Ecco le sue parole: “Il Bologna è la squadra che gioca meglio nel nostro campionato. I felsinei sovrastano ogni avversario attaccando di più e subendo meno: sono molto credibili. La Juventus ha trovato comunque un buon ritmo di gioco e la potrà affrontare alla pari, anche se sono stati in grado di mettere sotto sia l’Inter che il Napoli. La Juventus non dovrà assolutamente perdere. Assenza Kelly? Sarà un grande problema! Io forse al suo posto metterei Andrea Cambiaso nel ruolo di braccetto soprattutto per favorire la prima uscita in costruzione, non andrei a cambiare modulo. Tudor sarà in grossa difficoltà perché è una scelta difficile”.

Bucciantini: “Da un mese la Juve si è sistemata con gambe e testa”

Inoltre, sulla lotta per la quarta posizione, il giornalista ha aggiunto: "La volata per il quarto posto è diventata davvero molto difficile perché ci sono tante squadre e tanti scontri diretti ma la Juventus c'è. La Juventus di 40 giorni fa che perdeva a Firenze non avrebbe avuto nessuna chance di raggiungere questo traguardo. Con il Monza la Juventus ha approcciato molto bene la partita. Ha avuto tante occasioni all'inizio e, poi, ha saputo gestire alla grande il match in 10 uomini. Da un mese a questa parte si è data una sistemata con le gambe e con la testa".