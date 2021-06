Pogba dona la maglia ad un fan e viola i protocolli anti COVID, squalifica in arrivo?

Bel gesto del francese che potrebbe portare a sanzioni

redazionejuvenews

La serata di ieri ha visto l'esordio di tre delle Nazionali favorite per la vittoria finale dell'Europeo. Nel gruppo F infatti il Portogallo ha spazzato via con un secco 3-0 l'Ungheria, mentre nell'altra sfida, la Francia si è imposta per 1-0 sulla Germania, con i Campioni del Mondo in carica che hanno subito fatto capire quali sono le loro intenzioni nel torneo. Un grande esordio dei Bleus, con il centrocampista Paul Pogba assoluto protagonista della partita. Suo il lancio che ha poi innescato l'autogol di Hummles, e suo il premo del migliore in campo al termine della partita, che però ha visto un epilogo che potrebbe aver messo il numero 6 nei guai.

Stando a quanto mostrano le immagini di beIn Sports, al termine della partita Pogba si è diretto in tribuna per dare la sua maglietta ad un tifoso presente sugli spalti: un grande gesto, che ha scatenato però delle polemiche vista la situazione storica nella quale ci troviamo. Il gesto, seppur bello e nobile, potrebbe essere stato una violazione del protocollo in vigore per il contenimento della diffusione del COVID. Nonostante tutti i calciatori, e i tifosi, siano controllati prima di entrare allo stadio, il gesto di Pogba potrebbe essere punito e costargli l'esclusione dalle prossime partite.

Intanto il difensore dell'Italia Leonardo Bonucci ha parlato della sfida contro la Svizzera di questa sera, la seconda per gli azzurri in questo Europeo:"L'adrenalina alimenta questo lavoro, non vedo l'ora di scendere in campo per poter giocare la partita di domani. il nostro gruppo? Penso sia la squadra più squadra. Nel corso di questi ultimi anni tanti giocatori sono entrati a farne parte e non c'è mai stato un momento in cui la situazione è andata storta. Quando i nuovi entrano in questo modo nel gruppo significa che è coeso e, non a caso, stanno arrivando i risultati che volevamo".