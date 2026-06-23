La questione su chi sarà il prossimo portiere dei bianconeri nella prossima stagione continua a tenere banco in casa Juventus. Tra i profili individuati dalla dirigenza bianconera, emergono diversi nomi di spessore, tra i quali figurano il “Dibu” Martinez e Gugliemo Vicario.

Nelle ultime ore però, ci sarebbe una novità. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe deciso di riaprire la pista che porta a Marco Carnesecchi, attualmente in forza all’Atalanta. Il classe 2000, starebbe prendono quotazione e potrebbe essere il prescelto da Giovanni Carnevali.

La richiesta del club bergamasco

Al momento, da parte del club bergamasco non sembra esserci l’apertura per un’eventuale cessione o quantomeno di privarsene per una cifra bassa. Difatti, l’Atalanta, dopo aver quasi ceduto il centrocampista Ederson al Manchester United e con l’affare Palestra in via di definizione con l’Inter, non avrebbe urgente bisogno di far cassa. Inoltre il portiere, viene visto dalla dirigenza nerazzurra un giocatore su cui puntare per il futuro.

Per questo motivo i bergamaschi hanno sparato alto per liberare il giocatore, e chiedono almeno 50 milioni di euro. La Juventus non sembra però volersi lasciar fermare dalla quotazione di Carnesecchi, il giocatore ha lasciato intendere che sarebbe favorevole al trasferimento e il suo nome metterebbe tutti d'accordo, sia Spalletti che cerca un profilo di personalità, che Carnevali, che con lui porterebbe a Torino un profilo giovane e italiano. Le prossime settimane saranno decisive per capire se e come la Vecchia Signora deciderà di affondare il colpo per il classe 2000.