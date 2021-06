Bonucci: “Non vedo l’ora di giocare con la Svizzera. Siamo un gruppo unito”

Le parole del numero 19 in conferenza stampa

"L'adrenalina alimenta questo lavoro, non vedo l'ora di scendere in campo per poter giocare la partita di domani. il nostro gruppo? Penso sia la squadra più squadra. Nel corso di questi ultimi anni tanti giocatori sono entrati a farne parte e non c'è mai stato un momento in cui la situazione è andata storta. Quando i nuovi entrano in questo modo nel gruppo significa che è coeso e, non a caso, stanno arrivando i risultati che volevamo.