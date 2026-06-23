Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da definire. Il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus, il prossimo 30 giugno, è alla ricerca della sua prossima squadra. Stando alle ultime notizie di mercato, al momento però l’attaccante non avrebbe catturato l’attenzione di top club europei come lui stesso sperava e, proprio per tale motivo si starebbe guardando intorno per decidere il proprio futuro.

Nella giornata di ieri, si è parlato di un interessamento del Besiktas, squadra allenata da Vincenzo Italiano. Il club turco, sarebbe pronto a mettere sul piatto una ricca offerta per portare Vlahovic sulle rive del Bosforo. L’attaccante almeno per il momento sembra però non aver aperto alla destinazione.

Matteo Moretto e le ultime notizie

Matteo Moretto

, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di quanto accaduto tra Juventus e

Dusan Vlahovic

e il futuro del serbo. Di seguito le sue parole:

"Siamo arrivati al 22 giugno, quindi a poco meno di una settimana dalla scadenza ufficiale del suo contratto con la Juventus e Dusan Vlahovic per le cifre che sta chiedendo tra commissioni, bonus alla firma e stipendio, non sta trovando una soluzione nell'immediato. Avevo anche detto che il centravanti è legato comunque al mondo Juve e comunque diciamo che ha anche un po' il rimpianto di non essere riuscito a dare quel qualcosa in più che magari ci si aspettava. Però voglio sottolineare una cosa in modo chiaro e netto.

Qualora Dusan Vlahovic non dovesse abbassare le pretese a livello economico, una possibilità di rivederlo in bianconero sarebbe praticamente impossibile e ad oggi mi dicono che comunque le pretese non le abbassa. Ad oggi comunque l'aspetto economico per Vlahovic resta e continua ad essere forse l'aspetto preponderante in questa nuova scelta"