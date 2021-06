Calciomercato Roma, ora si fa sul serio: tutti i nomi per un attacco stellare

Continuano le manovre di calciomercato in casa giallorossa, con la Roma che sta cercando di accontentare il nuovo tecnico Josè Mourinho e le richieste da lui fatte in sede di acquisti e cessioni. In questi giorni sono infatti tanti i contatti tra lo Special One e il dirigente Tiago Pinto, impegnato nel mercato per costruire una Roma all'altezza delle aspettative dei tifosi e del tecnico. L'entusiasmo generato in città dall'arrivo dell'allenatore portoghese non sembra infatti destinato a scemare, ma anzi cresce ogni giorno di più in vista dell'inizio del prossimo campionato. Proprio per questo, i giallorossi stanno cercando di migliorare la squadra, con il reparto offensivo che sarà il primo a subire cambiamenti, visti i tanti nomi che Pinto sta seguendo per accontentare Mourinho <<<