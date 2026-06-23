Le voci su un possibile addio alla Juventus di Gleison Bremer nella prossima finestra di calciomercato sembrano destinate a placarsi. Sul futuro del difensore brasiliano, sono circolati numerosi rumors, che lo hanno accostato a diverse squadre, non considerando però un elemento chiave: la volontà del centrale. Il classe 1997 infatti vorrebbe continuare il suo percorso con la maglia bianconera.

Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha rivelato che la volontà di Gleison Bremer è quella di restare alla Juventus. Leggiamo le sue parole:

"Gleison Bremer vuole restare alla Juventus. Al netto delle voci che sono uscite in questi giorni, il brasiliano non ha alcuna intenzione di lasciare il club bianconero: il difensore è felice e vorrebbe anche rimanere a lungo. Da parte sua non ci sono stati segnali di un possibile addio: Bremer non ha mai chiesto la cessione. Lo stesso difensore, ora impegnato con il suo Brasile ai Mondiali, non ha gradito le voci delle ultime settimane che non corrispondono alla realtà. Ovviamente con il mercato aperto tutto può sempre succedere, ma oggi non ci sono le condizioni di una possibile cessione (e non esistono offerte che lo stiano facendo vacillare rispetto a quella che è la sua volontà). La sua intenzione è chiara: restare in bianconero il più a lungo possibile, come il suo idolo Giorgio Chiellini”.

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