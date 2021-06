Calciomercato Juventus, voce a sorpresa: “Si lavora ad un grande colpo”

La Juventus si sta muovendo nell'ombra, sta studiando sotto traccia ogni possibile movimento di calciomercato, in attesa di sferrare l'assalto definitivo ai suoi obiettivi. Allegri e la dirigenza bianconera stanno sondando in lungo e in largo sia il mercato nazionale che quello internazionale, alla ricerca dei giocatori giusti su cui puntare in estate. Ad esempio, vi abbiamo raccontato in esclusiva la bollente situazione relativa a Manuel Locatelli, la cui svolta decisiva potrebbe arrivare a breve. Ma in queste ore è spuntato anche un nuovo nome a sorpresa, davvero molto importante, sul quale la Juve starebbe lavorando concretamente <<<