PES conferma la maglia della Juve per la prossima stagione

La Juventus riprenderà domenica la rincorsa al primo posto dell'Inter, che continua ad avere dieci punti di vantaggio sui bianconeri, che però devono ancora recuperare una partita, quella contro il Napoli che avrebbe dovuto giocarsi oggi, ma che è stata nuovamente rimandata. Un inseguimento difficile, che la Juventus proverà fino alla fine del campionato: i bianconeri sono riusciti contro il Cagliari a mettersi l'eliminazione dalla Champions League alle spalle, con Cristiano Ronaldo cheta risposto alle critiche guidando i bianconeri alla vittoria con una tripletta, che gli ha consentito di diventare il giocatore con il maggior numero di gol segnati di tutti i tempi, superando Pelè.

Mentre i bianconeri sono focalizzati sul finale di questa stagione, in rete continuano ad uscire foto e rendering che mostrano quella che dovrebbe essere la prima maglia del prossimo anno, che vedrà la divisa tornare alle tradizionali strisce bianconere. Rispetto alle prime indiscrezioni, che riportavano dettagli e sponsor in oro, il rendering definitivo ha mostrato gli stessi dettagli ma in bianco, con la maglia che avrà comunque delle grafiche ispirate al decennale dello Stadium, che il prossimo anno compierà dieci anni di vita: la prima partita nella nuova casa bianconera si è disputata l’8 settembre 2011 ed è stata giocata tra la Juventus e il Notts County, club gemellato con i bianconeri.

Dopo le indiscrezioni è arrivata però una conferma sulla maglia bianconera, direttamente da un membro del kit creator di PES, uno dei grafici che si occupa delle divise delle squadre di calcio sul videogioco della Konami, che ha la licenza esclusiva del club di Torino. La maglia presenterà il ritorno alle classiche strisce bianconere, con 4 strisce bianche e 5 nere. Il colletto sarà aperto quasi a V, mentre le maniche saranno bianche e bordate di nero alla fine. Un ritorno allo stile classico della maglietta che ha sempre contraddistinto la squadra di Agnelli, con la seconda e la terza divisa che invece dovrebbero presentare colori più accesi e una resa geometrica.

