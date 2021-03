La Juve ritrova Ronaldo e passa a Cagliari

Di seguito l’analisi della gara della Sardegna Arena

PRIMO TEMPO - Juve che mette una seria ipoteca sul risultato e soprattutto sui tre punti in appena trenta minuti di gioco, quelli che bastano all’alieno CR7 per ribadire ancora una volta il motivo per il quale è stato il calciatore migliore al mondo per anni. Tre sono state infatti le reti messe a segno dal portoghese e tutte nella prima frazione di gioco. La prima arriva al minuto numero 11, quando su un calcio d’angolo battuto da Cuadrado, Cristiano salta più in alto di tutti incornando alle spalle di Cragno. Passano 8 minuti e Calvarese assegna un calcio di rigore in favore della squadra di Pirlo, inutile dire che dal dischetto CR7 realizzerà la sua seconda marcatura del match. Marcature che diventeranno 3 qualche minuto più tardi, quando su una bellissima iniziativa del sempre più protagonista Chiesa, ancora Ronaldo trafigge per la terza volta l’incolpevole portiere sardo, su servizio delizioso proprio dell’ex Viola. Primo tempo dunque che si concluderà con il risultato di 3-0 in favore della Vecchia Signora.