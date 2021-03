Giudice Sportivo: una giornata per Cuadrado, salterà il Benevento

Le decisioni dopo l'ultima giornata di campionato

Si è conclusa nella serata di domenica la ventisettesima giornata di Serie A, ottava del girone di ritorno. L'Inter comanda in testa alla classifica a quota 65 punti, allungando a +9 sul Milan battuto nel posticipo a "San Siro" dal Napoli. Terza la Juveche, con la vittoria esterna di Cagliari firmata dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, si è riportata a quota 55 punti al terzo posto, scavalcando l'Atalanta ferma a 52 all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Giudice Sportivo, in questi minuti, ha emanato le sanzioni per i calciatori, ammoniti o espulsi, che dovranno saltare le prossime giornate.