Juve, dopo le indiscrezioni arriva la prima maglia del prossimo anno

Rispetto alle voci di qualche giorno fa, la divisa bianconera mostra alcuni cambiamenti

Un grande traguardo per il portoghese, che ha festeggiato con un post Instagram dedicato a O Rey, che ha poi risposto tramite il suo profilo. Mentre i bianconeri sono focalizzati sulla loro rincorsa, in rete continuano a rincorrersi le voci e le immagini della prima maglietta per il prossimo anno, che vedrà la divisa tornare alle tradizionali strisce bianconere. Rispetto alle prime indiscrezioni, che riportavano dettagli e sponsor in oro, il rendering definitivo sembra mostrare gli stessi dettagli ma in bianco, con la maglia che avrà comunque delle grafiche ispirate al decennale dello Stadium, che il prossimo anno compierà dieci anni di vita: la prima partita nella nuova casa bianconera si è disputata l’8 settembre 2011 ed è stata giocata tra la Juventus e il Notts County, club gemellato con i bianconeri.