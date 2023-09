Percassi: “Crediamo molto nell’U23. Su Scalvini e Scamacca…”

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha detto la sua sul nuovo progetto dell'U23 in Serie C.

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha detto la sua a DAZN, in merito alla gara con la Fiorentina. Ecco le sue parole sull'U23, visto che i nerazurri sono l'unica squadra insieme alla Juventusad aver avviato questo progetto in Serie C: "In questi anni l'Atalanta ha sempre cercato di investire su ragazzi pronti, Scamacca e De Ketealere sono l'ultimo esempio.