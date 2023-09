Juventus News | Terremoto Pogba, Sky annuncia: “Hanno deciso che…”

La positività al test antidoping di Paul Pogba ha scosso tutto il mondo Juve: proprio nel momento in cui il Polpo sembrava ormai vicino al rientro, per il francese è arrivata un'altra terribile mazzata. Il centrocampista bianconero è in attesa dell'esito delle controanalisi ma il rischio di un lungo stop è alto. Secondo quanto riportato da Sky Sport Pogba dovesse davvero essere squalificato la Juve dovrebbe rescindere in maniera automatica il suo contratto . Per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di sostituti: ecco allora i nomi su cui si starebbe orientando la Juve.

Juventus, scelto il sostituto di Pogba

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri parlando del sostituto di Pogba ha detto: "Non c'è un giocatore come lui, ci sono tanti altri giocatori con altre caratteristiche". In questo caso Max si stava riferendo ai giocatori già in rosa, ma il discorso si può tranquillamente ampliare: è quasi impossibile trovare un altro centrocampista con le qualità del Polpo. Per questo Giuntoli in vista del mercato di gennaio non può far altro che cercare giocatori con altrettanto forti o promettenti ma con caratteristiche diverse. Il nome in cima alla lista è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, valutato circa 20 milioni di euro, ma nel mirino bianconero ci sono anche Kephren Thuram del Nizza e Manu Kone del Borussia Monchengladbach. Detto questo, parlando sempre di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso <<<