Pavan: “Alla Juventus serve un mix con giocatori più esperti”

Pavan ha parlato dei possibili progetti futuri della Juve: per il giornalista, la squadra necessiterebbe dell'inserimenti di giocatori pronti

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del possibile allestimento della rosa della Juventus del futuro. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus del prossimo anno dovrà mutare qualcosa, va bene il progetto giovani, ma giusto mixare giovani con esperti, Del Piero, il primo del Piero aveva vicino Vialli e Ravanelli, oggi Yildiz chi ha vicino? Vlahovic, bravo, ma non è Vialli per carisma e voglia di sacrificarsi e nemmeno Ravanelli. Ci vogliono giocatori giusti. Come era Tevez, per esempio, o Mandzukic, che ricordiamo furono pagati 10 milioni di uno e una ventina il secondo, ma giocatori con gli attributi. Bisogna essere bravi a scandagliare il mercato e trovare queste soluzioni”.

Pavan: “Separarsi da Danilo è stato un errore”

Inoltre, sull'addio a gennaio di Danilo, il giornalista ha detto: "Un errore, oggi, appare essersi separati da Danilo, bene Veiga ma Kelly non ha fatto meglio di Danilo, forse si poteva mediare con Thiago Motta e trovare una soluzione di compromesso. Forse si poteva pensare a mantenerlo in rosa, non sconvolgendo la squadra. Anche a noi, la separazione, in quel tempo, sembrava un affare economicamente vantaggioso, ma il riflesso sul gruppo non è stato dei migliori, si pensava che il gruppo fosse più forte, invece non lo è stato e molti dei gol presi, forse, con Danilo non sarebbero arrivati".