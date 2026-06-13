Come vi avevamo già anticipato, il futuro di Joao Mario sarà con molta probabilità lontano da Torino. Il terzino lusitano, trasferitosi in prestito dalla Juventus al Bologna nella finestra invernale di mercato farà rientro alla Continassa e, la dirigenza bianconera con l’entourage del giocatore sono al lavoro per trovare una soluzione che faccia felici entrambe le parti in cause.

L’interesse della Fiorentina

Stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti con la Juventus per garantirsi le prestazioni di Joao Mario.

Il club viola avrebbe presentato una proposta basata su un prestito con opzione di riscatto, formula che al momento non è la preferita in casa Juventus. La posizione dei bianconeri, sarebbe infatti quella di inserire un obbligo di riscatto, così da avere maggiori garanzie sulla cessione del difensore portoghese. Le trattative sono ancora nelle fasi iniziali e i dialoghi tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni per cercare un punto d'incontro sulla struttura dell'operazione.