Ex Juve, Danilo: “Ho sempre detto che non sarei tornato in Brasile ma…”

Intervistato da Muito Além do Desporto l'ex Juve Danilo ha parlato del suo ritorno in Brasile e dell'esperienza in Europa

Intervistato da Muito Além do Desporto l’ex Juve Danilo ha detto: “Ho sempre detto che non sarei tornato in Brasile, che sarebbe stato difficile ma fortunatamente la vita ti dà la possibilità di rivedere le tue convinzioni. Se fossi rimasto fermo su quella linea, non starei vivendo le emozioni che sto provando ora. Flamengo? Doveva essere il Flamengo. Da bambino, a Bicas, ero un tifoso fanatico. Quando segnava, correvo per strada a festeggiare. Questo ritorno è anche un regalo per i miei genitori e i miei fratelli, che come me amano questa squadra”.

Ex Juve, le parole di Danilo

"La mia esperienza in Europa mi ha arricchito tantissimo, non solo come calciatore. Tornare ora, come hanno fatto anche Oscar, Lucas Moura, Neymar, Alex Sandro, significa portare indietro un bagaglio umano e culturale che può fare la differenza. Non si tratta solo di trofei, ma di rispetto, leadership, consapevolezza. Molti di noi sono stati capitani, hanno imparato nuove lingue, si sono immersi in culture diverse. Tutto questo oggi può essere messo al servizio dei giovani brasiliani, per ispirarli e guidarli. La mia inquietudine mi ha riportato qui per questo motivo. Accetto il ruolo e la responsabilità. Voglio trovare i modi giusti per contribuire", ha concluso.