Juve, Zanetti: “Tudor da confermare. Danilo era da tenere”

Cristiano Zanetti ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor e dell'ex difensore centrale e capitano bianconero, Danilo

Intervistato per TJ, Cristiano Zanetti ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Terrei Tudor anche l’anno prossimo. E’ un top coach e oltre a conoscere l’ambiente è in possesso dello spirito Juventus. Qui non vedo il problema allenatore e avevo la stessa idea anche quando c’era Motta, come dicevo sono stati gli infortuni a condizionare la stagione. L’Inter ha un qualcosa in più a livello di rosa, ma la Juve al completo è alla pari del Napoli”.

Zanetti: “Danilo mandato via troppo in fretta”

Inoltre, sull’addio di Danilo durante il calciomercato invernale, ha detto: “L’esempio di tutto questo discorso è Danilo, che è stato mandato via un po’ troppo in fretta. I motivi, onestamente, non li conosco, anche perché non sono all’interno, ma se ci fosse stato lui al posto di Bremer, ovviamente con meno qualità, sarebbe riuscito ad ovviare a tutte queste situazioni. Magari poteva sbagliare qualche partita, ma quei 6/7 punti di esperienza li poteva portare. Specialmente contro le piccole squadre che giocano in ripartenza. Cosa fare in estate? Se fossi nella Juventus, la prima cosa che farei è recuperare è Bremer. Locatelli e Thuram mi piacciono moltissimo, ma prenderei più un mediano che gioca davanti alla difesa ed è bravo nel far gioco”. Leggi anche le parole di Cassano su Tudor <<<