Uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco della Juventus è Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è sempre rimasto nei radar della dirigenza bianconera e proprio per tale motivo, il club bianconero sarebbero tornato a lavorare con decisione per riportare il centravanti a Torino.

L'interesse della Juventus per Kolo Muani non nasce nelle ultime settimane, già nella scorsa estate il club aveva individuato nel francese uno dei rinforzi ideali per l'attacco, ma i costi dell'operazione e la posizione del Paris Saint-Germain avevano impedito di arrivare alla fumata bianca.

La volontà del giocatore

Il giocatore, in più di un’occasione ha manifestato la voglia di tornare a giocare per la Vecchia Signora ed avrebbe messo la Juventus in cima alle preferenze tra le possibili destinazioni. La volontà reciproca di proseguire insieme rappresenta un elemento di fiducia. Per questo motivo il club bianconero è pronto a presentare una nuova proposta, con l'obiettivo di chiudere una delle operazioni più importanti del proprio mercato.

La richiesta del PSG

Il club francese, dal canto suo, lascerebbe partire Randal Kolo Muani per una cifra vicina ai. La dirigenza parigina, vorrebbe però evitare ulteriori prestiti (l’ultimo in ordine di tempo al Tottenham) e aprirebbe così ad una cessione soltanto si presenti a Parigi un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

La Juventus continua a seguire con molta attenzione la situazione e già nelle prossime settimane ci potranno essere importanti novità.