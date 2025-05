Padovano: “La Juve può qualificarsi in Champions con anticipo”

Michele Padovano ha parlato delle chance qualificazione Champions della Juve: per l'ex bianconero, le possibilità sarebbero molto elevate

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato della corsa alla qualificazione in Champions League che coinvolge anche la Juventus. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo una vittoria all’Olimpico, ma per come si sono messi i risultati è andata bene. Se fosse rimasta in 11, la Juve l’avrebbe vinta. La sfida con l’Udinese è abbordabile, anche con le assenze si deve vincere. Lazio e Roma affronteranno le milanesi in una duplice sfida dalla difficoltà elevata, il Bologna andrà a Firenze su un campo difficile. Se non dovessero fare risultato, magari la Juve può qualificarsi con una giornata prima”.

Padovano: “A Giuntoli va dato un altro anno di fiducia”

Inoltre, sul bilancio della stagione, l'ex bianconero ha detto: "Sicuramente con alti e bassi, con problematiche importanti su giocatori che non hanno inciso come avrebbero dovuto: Koopmeiners, Nico, Vlahovic e Douglas Luiz, che se fossero stati determinanti avrebbero evitato il patema di affrontare le ultime partite con questa situazione. Sicuramente gli obiettivi ad oggi sarebbero stati diversi, ma per come è andata la Champions è il minimo sindacale. Campagna acquisti? Mi fido di Giuntoli, gli va dato un altro anno. Obiettivamente la Juve è stata sfortunata con tutti questi infortuni subiti in tutti i momenti chiave della stagione. Nessuno si sarebbe aspettato che quei quattro giocatori citati prima non riuscissero a rendere. Io sono convinto che la Juventus, prendendo 3 o 4 giocatori, tornerà ad esser competitiva in maniera importante. Sono d'accordo con Tudor quando lo ha detto a fine partita".