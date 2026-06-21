Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sulle manovre in sede di mercato della società bianconera. Il giornalista, ci ha spiegato di come la Juventus dovrà seguire una logica negli investimenti che farà, seguendo la via della sostenibilità economica. Leggiamo le sue parole:

"La mancata qualificazione alla prossima Champions League, obbliga i bianconeri a operare con grande attenzione, privilegiando cessioni e investimenti mirati. Per questo motivo, rimane difficile immaginare operazioni da 30, 40 o 50 milioni di euro senza prima aver generato risorse attraverso le uscite.

La Juventus dovrà muoversi con pragmatismo, idee e relazioni solide. Prima dei colpi a effetto, serviranno equilibrio finanziario e una rete di rapporti capace di facilitare le trattative”.