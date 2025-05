Juve, Adani lancia l’allarme: “Champions? Udinese e Venezia non regalano niente”

Intervenuto nel corso di Viva El Futbol Lele Adani ha parlato delle prossime sfide della Juve e della lotta Champions

La Juve è al momento quarta in classifica ma la distanza con le inseguitrici è minima e per questo non sono permessi errori: per essere certi di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League i bianconeri dovranno vincere sempre, senza tanti giri di parole. Senza Kalulu (squalificato) e con diversi giocatori infortunati Tudor dovrà però fare un miracolo: scelte obbligate e crisi totale. Intervenuto nel corso di Viva El Futbol Lele Adani ha detto: “Udinese e Venezia non regalano niente. La Juve è andata un po’ a rilento: quando è arrivato Tudor aveva il calendario migliore e alla fine ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. È andata un po’ piano. Giocare un calendario sulle avversarie e dare per scontati dei risultati, non è quello che io ho imparato sul campo”.

Juve, le parole di Cassano

Antonio Cassano ha invece parlato del prossimo mercato bianconero: “Bisogna capire che tipo di big la Juventus vorrà prendere. La grande delusione di questa stagione è Koopmeiners, poi Douglas Luiz l’altro giorno ha parlato dell’Aston Villa. Questa squadra deve iniziare a costruire il futuro, deve ripartire da certi principi”. Nel frattempo arriva un annuncio pazzesco di Giuntoli: Dal Real vorrei prendere… <<<