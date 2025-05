Juve, decisione già presa: via Tudor, dentro Conte

La Juve sembra aver già deciso quale sarà il futuro di Igor Tudor: idee chiare per la panchina bianconera, all in su Conte

“Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando molto bene considerando il momento critico e la situazione contingente di una rosa ristretta. Siamo stati chiari fin dall’inizio: faremo insieme sicuramente il mondiale per club, al termine del quale decideremo come proseguire ma al momento siamo molto soddisfatti”. Queste le parole dell’amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino sul futuro dell’allenatore croato. La decisione finale verrà presa soltanto dopo il Mondiale per Club quindi, ma è impossibile pensare che la dirigenza bianconera non si sia già fatta un’idea sulle prossime mosse da compiere. C’è una stagione intera da programmare.

Juve, le ultime novità sulla panchina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve avrebbe già un'idea chiara in mente per la panchina. A prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League e dal Mondiale per Club, Tudor non verrà confermato. L'idea della Vecchia Signora è quella di iniziare da zero un nuovo ciclo e di farlo sotto la guida di Antonio Conte. I bianconeri credono infatti che il tecnico italiano sia l'uomo ideale per risollevare le sorti del club in questo periodo così complesso, ma prima bisognerà fare i conti con il Napoli.