Il Mondiale rilancia Kessié

Il miglior Franck Kessié sembra essere tornato. La prestazione offerta con la Costa d'Avorio, nonostante la sconfitta contro la Germania, ha ricordato ai tifosi europei il centrocampista dominante ammirato negli anni migliori. Quantità, qualità, fisicità e inserimenti: una prova completa che ha riportato sotto i riflettori l'ex giocatore di Milan e Barcellona. Schierato nel cuore del centrocampo, Kessié è stato uno dei principali punti di riferimento della squadra africana. La sua presenza ha garantito equilibrio e intensità, ma anche qualità nelle transizioni offensive. Il gol del momentaneo vantaggio è nato proprio da uno dei suoi classici inserimenti, marchio di fabbrica già visto durante l'esperienza italiana. Una versione così dominante del centrocampista ivoriano si era vista soprattutto ai tempi del Milan, quando veniva impiegato anche in posizione più avanzata per sfruttare la sua forza fisica e la capacità di accompagnare l'azione. Il Mondiale sta restituendo alla ribalta un giocatore che sembrava essersi allontanato dai grandi palcoscenici europei. E le sue recenti dichiarazioni hanno alimentato le voci su un possibile ritorno in Serie A.

Addio all'Al-Ahli e apertura all'Italia

Attualmente legato all'Al-Ahli, Kessié è in Arabia Saudita dal 2023. In due stagioni ha collezionato oltre cento presenze, realizzando 26 reti e fornendo 15 assist, conquistando anche la Champions League asiatica. Nonostante numeri importanti, il centrocampista ivoriano sembra pronto a cambiare nuovamente scenario. Il contratto con il club saudita scadrà il 30 giugno e il giocatore avrebbe già rifiutato una proposta di rinnovo da 24 milioni di euro complessivi. Le sue parole pronunciate durante il Mondiale hanno lasciato aperta ogni possibilità. "In Italia sono stato bene e nel calcio tutto è possibile", ha spiegato il centrocampista, rimandando ogni discorso sul futuro alla conclusione della rassegna iridata. La volontà di tornare in Europa appare concreta. Kessié vuole valutare soprattutto i progetti sportivi più stimolanti e non soltanto l'aspetto economico.

Juventus alla finestra: Carnevali riflette sul colpo a parametro zero

Tra i club che hanno raccolto informazioni sul centrocampista c'è anche la Juventus. Nelle ultime settimane gli agenti del giocatore hanno avuto contatti con il club bianconero, avanzando la richiesta di un contratto biennale da circa sei milioni di euro netti a stagione. La società, però, ha preferito non accelerare. Il dossier era già stato analizzato dall'ex amministratore delegato Damien Comolli e ora passerà sul tavolo di Giovanni Carnevali, chiamato a valutare tutte le opportunità di mercato. Al momento, Kessié non rappresenta una priorità assoluta, ma il suo profilo continua a essere monitorato. L'idea di aggiungere esperienza, fisicità e personalità al centrocampo potrebbe infatti tornare d'attualità nelle prossime settimane. Dopo le recenti prestazioni al Mondiale, la candidatura dell'ivoriano è tornata a guadagnare credibilità. E un ritorno in Serie A, oggi, appare meno improbabile di qualche mese fa.