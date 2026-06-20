La società bianconera continua a lavorare in vista della prossima stagione. Proprio su questo fronte, nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Tarik Muharemovic quale possibile innesto nel reparto difensivo.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe intensificando i contatti per riportare a Torino il difensore bosniaco, cresciuto nella Next Gen e ceduto al Sassuolo nell’estate del 2024. Il centrale si è messo in evidenza nelle ultime due stagioni in Emilia, attirando l’attenzione di diversi top club, proprio per questo la Juventus dovrà agire in anticipo se vorrà battere la concorrenza delle rivali.

Carnevali può essere decisivo nell’operazione

A spingere per il suo ritorno potrebbe essere anche Giovanni, che conosce bene il giocatore e lo ha seguito durante il suo percorso di crescita al Sassuolo.

Sul piano economico, la Juventus parte da una posizione di vantaggio. Al momento della cessione, infatti, il club bianconero aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita del cartellino, una clausola che potrebbe agevolare sensibilmente l’eventuale operazione. I prossimi giorni, saranno importanti per capire se la Juventus decida di affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del difensore bosniaco. Seguiranno aggiornamenti.