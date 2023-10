Orlando: “La Juventus ha fatto la peggior partita da inizio campionato”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando della Juve. Ecco le sue parole: "La Juventus credo abbia fatto la peggior partita da inizio campionato. Anche l'Atalanta mi ha deluso, poteva far di più. La Juve mi sembra limitata, se non si accende Chiesa davanti è difficile. Per me è andato lì Allegri per non prenderle.