Orlando: “Juve, Allegri avrebbe dovuto dire addio quest’estate”

La Juventus ha solo Chiesa, se manca non tira in porta. Per ripartire serve un uomo che spieghi quella mentalità. Il Napoli? Prendi un allenatore sbagliato, lo hanno capito tutti, poi non c'è l'armonia nel gruppo. Credo sia destinato a fare una stagione di grande sofferenza.

Allegri? Io delle volte mi chiedo: ma un po' di orgoglio e dignità i tecnici ce l'hanno? Gli hanno offerto 30 mln dall'Arabia? Sai che la squadra non può essere ritoccata in positivo, fai un gesto e vai via, no? Ha sbagliato lui e questo ostinarsi di volere i soldi fino alla fine non lo trovo concepibile. Rimanere lì e farsi insultare sempre dai tifosi? Io me ne sarei andato via da tempo. Se ti rifanno la squadra ok, ma perché rimanere così?".