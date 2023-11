Orlando: “La Juventus ha una partita alla sua portata”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Al di là del discorso motivazionale, giocare col PSG è più facile per Leao, perché ti ha lasciato spazi. Il Milan ha giocato bene anche dietro, questo è innegabile, però è proprio l'Europa che ti porta a certi livelli. In campionato invece Leao, quando è marcato stretto, deve trovarsi lui gli spazi per non dare punti di riferimento.