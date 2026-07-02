Intervistato ai canali ufficiali della Juventus, Jeff Ekhator, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero. Qui sotto le sue parole:

Come hai vissuto la trattativa? “Il mio primo pensiero è stato chiamare il mio procuratore e la mia famiglia. Mi hanno detto di stare tranquillo, che è un’opportunità che capita una volta nella vita. Poi abbiamo deciso di venire qua. La scelta migliore per la mia carriera per crescere, è la cosa più giusta”.

Che tipo di giocatore sei? “Io sono un giocatore che attacca la profondità principalmente, negli ultimi anni ho anche imparato a giocare con la squadra e tenere palla. Ci sono tante cose su cui devo migliorare ma è la squadra giusta per migliorare e crescere ancora di più”.

Cosa vuol dire essere alla Juve? “È una gioia immensa, è un grande club che ha vinto tanto ed è sempre lì in cima. Porta tanti valori e per me è sempre un orgoglio in più e una forza in più”.

Che impressione ti ha fatto giocare all’Allianz? “Mi ha fatto un’impressione molto bella perché per me venendo da Genova in uno stadio molto acceso anche allo Stadium ho visto che sono tutti che cantano e sostengono la squadra. Non vedo l’ora di iniziare”

Un messaggio per i tifosi? “Ciao cari tifosi, sono felicissimo di essere qua. Ci vediamo presto allo stadio”.