Il futuro di Di Gregorio sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere, dopo una stagione difficile sembra non rientrare nei piani della dirigenza bianconera e per tale motivo è uno dei possibili partenti.

Nella giornata di ieri, la vicenda si è complicata ulteriormente anche per via della parole del suo procuratore, che attraverso un post su Instagram ha rivolto dure critiche all’operato della società bianconera in sede di mercato.

Le dichiarazioni dell’agente

Le dichiarazioni di

Carlo Alberto Belloni

, agente del portiere, lasciano spazio a pochissime interpretazioni e mettono sotto accusa la gestione globale del club degli ultimi ventiquattro mesi. Leggiamo le sue parole:

“20 giocatori nuovi in due stagioni 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza spende 130 mln per 3 attaccanti. Impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente come miglior portiere della Serie A a 26 anni”.

Sul futuro del portiere: “ il ragazzo ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto”.