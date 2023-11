Juventus-Cagliari: il focus sulla squadra di Ranieri

La squadra bianconera scenderà in campo domani sera contro gli isolani per la dodicesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Cagliari nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per andare alla pausa per le Nazionali ancora in scia all'Inter, distante soli due punti. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la squadra isolana ed il suo stato di forma.

"Dopo i successi contro Frosinone e Genoa in campionato, il Cagliari potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (con Leonardo Semplici alla guida, contro Parma, Udinese e Roma in quel caso).

A partire da ottobre 2023, nessuna squadra ha segnato più reti del Cagliari in Serie A (nove, al pari di Bologna e Roma), nello stesso periodo, però, la Juventus è l’unica a non aver subito gol.

Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da calciatori subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro (doppietta di Pavoletti e gol di Viola e Zappa). Solo il Napoli (sette) ha infatti segnato più reti con giocatori entrati a gara in corso rispetto al Cagliari (sei) in questa Serie A.

Il Cagliari è una delle tre squadre, con Inter e Milan, a non aver ancora subito un gol di testa in questo campionato, nonostante con la Salernitana sia una delle due squadre ad aver concesso più reti nella competizione (22) ed è una delle quattro squadre, con Empoli, Salernitana e Udinese, a non aver ancora segnato un gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.