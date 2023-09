Mpasinkatu: “Conosco Pogba da bambino, un vero dispiacere”

Io dico sempre che, da direttore sportivo, non ho mai pensato che un giocatore assumesse delle sostanze per farsi del male. Possono essere delle cose accidentali. Mi auguro che le contranalisi siano diverse dalle analisi, rese note ieri. Mi auguro che ne esca come ha fatto Palomino dell'Atalanta. Quando capitano questi casi, non sono per colpevolizzare, ma per trovare la verità. Detto questo, ne stanno capitando tante.