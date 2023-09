Juve, ‘che pasticcio Polpo Paul’: il retroscena sulla vicenda Pogba

Sono ore frenetiche in casa Juve: la società bianconera è alle prese con l'ennesima grana che vede coinvolto il centrocampista francese Paul Pogba. Dopo la positività al test antidoping del 20 agosto scorso (dopo la prima di campionato Udinese-Juve), il giocatore è stato sospeso in via cautelare, in attesa dell’esito delle controanalisi volte a fare chiarezza sull'accaduto. Nel frattempo però, come rivela il Corriere della Sera, è emerso un dettaglio molto rilevante.