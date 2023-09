Calciomercato Juve | Dopo Pogba, Giuntoli è scatenato: 8 giocatori!

La Juventus sta vivendo un periodo storico a dir poco complicato e complesso. In questo momento c'è poco da dire rispetto al fatto che su Pogba nessuno si sarebbe aspettato quanto accaduto, con l'accusa di Doping a cui adesso dovranno seguire delle altre novità che però nessuno è in grado di prevedere. Come andrà a finire? Difficile saperlo, difficile capirlo. Di fatto, al momento, la Juve è costretta a guardare avanti ad altre questioni da risolvere alcune delle quali rischiano di essere particolarmente determinanti in vista del prossimo futuro.