Momo Sissoko: “Juve? C’è tanta pressione, per quello Vlahovic fa fatica”

Sulla penalizzazione ha aggiunto: "Difficile dire quanto pesi, speriamo che possa tornare ad essere la Juventus di prima , con una buona immagine. Giocare con 15 punti di penalizzazione non è facile , devi pensare a più cose, c'è più pressione... Ci sono tanti problemi, ma i calciatori vogliono far bene per quello che la Juventus rappresenta. Spero raggiunga gli obiettivi prefissati".

Allegri può però contare su Di Maria: "È un fuoriclasse, sta dimostrando che è un grande giocatore. La Juventus ha bisogno di lui per vincere e per fare differenza. Vlahovic? Giocare alla Fiorentina o alla Juventus non è lo stesso. In viola tutti giocavano per lui, alla Juventus è diverso, ma i bianconeri hanno speso tanti soldi e pensano che possa far bene. Ripeto, non è però lo stesso livello. La Juventus ha vinto tutto, è grande nel mondo, l'altra ha grandi giocatori, sta facendo bene, ma la pressione non è la stessa e per quello fa fatica".