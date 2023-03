Rabiot: “Rinnovo con la Juve? In Italia sto bene, sono in crescita ma…”

"Se rinnovo con la Juve?In Italia mi trovo bene e sento che sono in una crescita costante. Nel calcio di oggi, però, non si può mai sapere cosa accadrà. Devo essere onesto: al momento non so nulla, tra qualche mese si vedrà. Sceglierò in base al calcio e al progetto sportivo, saranno questi gli elementi determinanti. Ritornare al Paris Saint-Germain?Non posso precludermi nulla, tengo le porte aperte. Il PSG è stata una fase della mia vita ma ora sono passato ad altro. Adesso mi trovo in Italia da quattro anni, in campo e nella mia vita va tutto per il meglio".