Vlahovic: “I gol mi danno fiducia, sono molto contento”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro dalla Serbia. Ecco le sue parole dopo il gol con la Nazionale nel match contro la Lituania, incontro vinto dai serbi per 2-0. Una buona notizia anche per la Juventus, visto che l'ex Fiorentina non segnava su azione da due mesi, e stava attraversando un periodo difficile dal punto di vista realizzativo. Adesso per Vlahovic, c'è ancora un'altra gara, lunedì, prima di tornare a Torino per affrontare il tour de force degli ultimi due mesi di stagione, dove la Juve si giocherà tutto.