Mercato Juve / Elkann scatenato: per il dopo-Vlahovic c’è una lista da paura

Vlahovic sì, Vlahovic no: questo è uno dei dilemmi fondamentali e più spinosi in assoluto in casa Juventus in vista del prossimo futuro. Il destino del bomber serbo è appeso a un filo. Tra varie sirene di mercato e il futuro del club bianconero che rimane ancora un'incognita, le sorti di Vlahovic rimangono sempre in bilico.

Gli estimatori del centravanti ex Fiorentina non mancano di certo. In Europa sono tanti i club che hanno attenzionato l'attaccante bianconero e che sarebbero pronti a farsi avanti nel caso in cui la Juve dovesse decidere di metterlo veramente sul mercato. In Spagna e soprattutto in Inghilterra. E in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Vecchia Signora sarebbe quasi costretta a vendere Vlahovic durante la prossima sessione estiva di calciomercato.