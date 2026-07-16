Il centrocampista ivoriano ha aperto per un suo ritorno in Serie A: stando a quanto riporta Fabrizio Romano, il classe 1996 starebbe aspettando la chiamata della Juventus.
Il profilo di Franck Kessié come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è un nome che piace molto sia alla dirigenza bianconera che a Luciano Spalletti. Il centrocampista ivoriano garantirebbe leadership e affidabilità in mezzo al campo, qualità richieste dal tecnico toscano per innalzare il livello qualitativo della rosa.
Il classe 1996, svincolatosi il 30 giugno dall’Al-Ahli, ha espresso il suo desiderio di tornare in Europa, e proprio per tale motivo avrebbe già rinunciato a ricche proposte provenienti sempre dall’Arabia Saudita. Dal canto suo, la Juventus guarda interessata alla situazione e proverà a convincere il giocatore a trasferirsi a Torino.
Le ultime news di Fabrizio RomanoL’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, con un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato in merito alla volontà di Franck Kessié di tornare in Italia. Di seguito le sue parole:
"L'ex Milan ha ricevuto un'offerta molto importante dall'Arabia Saudita. L'offerta non proviene dall'Al-Hilal, ma da un altro club saudita, però Kessié ha completamente congelato la situazione e ha messo l'offerta in stand-by. In realtà, da quanto ho appreso, il centrocampista ha informato questo club dicendo: grazie, ma preferisco andare in Italia. Anche con uno stipendio più basso, preferisce tornare in Italia e sta aspettando, perché Kessié vuole trasferirsi alla Juventus e spera di ricevere una chiamata dalla dirigenza.
I bianconeri hanno informato il giocatore che hanno bisogno di un po' di tempo, il motivo per cui la Juve non ha ancora finalizzato l'affare una settimana o due fa, o addirittura oggi, è che il club ha altre priorità: un portiere e un attaccante. Al momento, la Juventus sta parlando con i suoi agenti, apprezza molto il desiderio del giocatore di indossare la maglia dei bianconeri, ma bisogna sistemare i conti economici e coordinare i tempi. Quindi, i contatti continuano, sì, ma spetta alla Juventus procedere secondo le sue priorità. Questi sono i dettagli della questione Franck Kessié, un nome da tenere in considerazione per la Juventus perché sta ancora aspettando la Juve, nonostante vi assicuro che aveva un'offerta altissima dall'Arabia Saudita".
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