Il profilo di Franck Kessié come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è un nome che piace molto sia alla dirigenza bianconera che a Luciano Spalletti. Il centrocampista ivoriano garantirebbe leadership e affidabilità in mezzo al campo, qualità richieste dal tecnico toscano per innalzare il livello qualitativo della rosa.

Il classe 1996, svincolatosi il 30 giugno dall’Al-Ahli, ha espresso il suo desiderio di tornare in Europa, e proprio per tale motivo avrebbe già rinunciato a ricche proposte provenienti sempre dall’Arabia Saudita. Dal canto suo, la Juventus guarda interessata alla situazione e proverà a convincere il giocatore a trasferirsi a Torino.

Le ultime news di Fabrizio Romano

L’esperto di calciomercato,

Fabrizio Romano

, con un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato in merito alla volontà di Franck Kessié di tornare in Italia. Di seguito le sue parole:

"L'ex Milan ha ricevuto un'offerta molto importante dall'Arabia Saudita. L'offerta non proviene dall'Al-Hilal, ma da un altro club saudita, però Kessié ha completamente congelato la situazione e ha messo l'offerta in stand-by. In realtà, da quanto ho appreso, il centrocampista ha informato questo club dicendo: grazie, ma preferisco andare in Italia. Anche con uno stipendio più basso, preferisce tornare in Italia e sta aspettando, perché Kessié vuole trasferirsi alla Juventus e spera di ricevere una chiamata dalla dirigenza.

I bianconeri hanno informato il giocatore che hanno bisogno di un po' di tempo, il motivo per cui la Juve non ha ancora finalizzato l'affare una settimana o due fa, o addirittura oggi, è che il club ha altre priorità: un portiere e un attaccante. Al momento, la Juventus sta parlando con i suoi agenti, apprezza molto il desiderio del giocatore di indossare la maglia dei bianconeri, ma bisogna sistemare i conti economici e coordinare i tempi. Quindi, i contatti continuano, sì, ma spetta alla Juventus procedere secondo le sue priorità. Questi sono i dettagli della questione Franck Kessié, un nome da tenere in considerazione per la Juventus perché sta ancora aspettando la Juve, nonostante vi assicuro che aveva un'offerta altissima dall'Arabia Saudita".