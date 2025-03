Modugno: “Juve matematicamente in lotta per lo Scudetto”

Modugno ha parlato delle chance Scudetto della Juventus: per il giornalista, le possibilità dei bianconeri sarebbero per lo più matematiche

Intervenuto a Televomero, Francesco Modugno ha parlato delle chance Scudetto delle varie squadre al vertice della Serie A, tra cui la Juventus. Ecco le sue parole: “Il vero cambio di passo del Napoli sta nella comunicazione, nella consapevolezza di Antonio Conte. L’allenatore è consapevole del valore, della forza, delle prospettive e della possibilità della squadra, ma è anche razionale perché riconosce il livello delle avversarie: l’Inter è davanti in classifica, l’Atalanta è subito dietro e poi c’è la Juventus, non considerata perché piena di problemi ma che matematicamente è in lotta”.

Modugno: “Scudetto? Al momento guardo Napoli e Inter”

Il giornalista ha proseguito: "Calendario delle prossime 11 gare nella lotta Scudetto? Il Napoli potrebbe fare 8 vittorie, 2 pari e una sconfitta. Arriveresti a 83 punti, la domanda vera è se con quel punteggio si vincerebbe lo Scudetto. Io in questo momento, pur tenendo dentro anche le altre [Atalanta e Juventus, ndr.] guardo Napoli e Inter. Agli azzurri riconosco la forza di poter fare tantissimi punti, ma l'Inter per la squadra che è potrebbe anche fare punteggio pieno".